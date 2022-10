Uno smartphone foldable a conchiglia per OPPO

Oppo starebbe lavorando su un nuovo concetto di smartphone pieghevole, con un design a conchiglia. Il produttore cinese, che lo scorso anno ha lanciato Find N, avrebbe intenzione di ampliare la gamma di form-factor anche per i suoi foldable, un po’ come ha fatto Samsung con il modello Galaxy Z Flip, il dispositivo pieghevole attualmente più venduto al mondo.

Secondo Digital Chat Station, il dispositivo avrà uno schermo interno da 6,8 pollici e uno schermo esterno da 3,26 pollici. Entrambi gli schermi avranno tecnologia OLED, secondo quanto riportano le indiscrezioni.



Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.300 mAh mentre la sezione fotografica dovrebbe integrare una selfie cam da 32 Megapixel con un sensore Sony IMX709, e una fotocamera principale da 50 Megapixel con un sensore Sony IMX766, coadiuvata da un’ottica ultrawide da 8 Megapixel Sony IMX355.

DIgital Chat ha un passato affidabile quando si tratta di “leak” ed è quindi probabile che anche questa vola abbia fatto centro. Rimane da capire in quale fase di sviluppo sia il nuovo smartphone e in che tempi potremmo vederlo arrivare sul mercato. Per ora, su questo, non c’è alcuna indiscrezione.