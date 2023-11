Uno Snapdragon potenziato solo per i Galaxy S24?

Gli smartphone flagship Samsung del 2024 riceveranno una versione personalizzata del chip top di gamma di Snapdragon. È quanto sostiene il leaker Ice Universe, secondo il quale, la serie Galaxy S24, Galaxy Flip6 e Galaxy Fold6 saranno alimentate da uno Snapdragon 8 Gen 3 appositamente “overcloccato” per i modelli del produttore sudcoreano.



Il chipset avrà la GPU Adreno 750, che funzionerà a 1.000 MHz, sempre secondo il leaker. Per capire meglio di quale alto tecnologico stiamo parlando basti pensare che lo Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy visto all’interno della serie Galaxy S23 aveva l’Adreno 740 con picco massimo di 719 MHz. Si tratterebbe dunque di un aumento del 28% della velocità di clock.



In realtà, Qualcomm non ha ancora confermato ufficialmente la velocità di clock della GPU dello Snapdragon 8 Gen 3, quindi non è ancora possibile affermare con assoluta sicurezza che la versione esclusiva per i modelli Galaxy sia ulteriormente potenziata.



Quello che è ormai certo è che ci sarà una divisione all’interno della famiglia Galaxy S24 con alcune versioni che riceveranno il SoC Snapdragon 8 Gen 3 e altre l’Exynos 2400.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che lo Snapdragon alimenterà il Galaxy S24 Ultra ovunque e gli altri due modelli in determinati mercati, mentre l’Exynos 2400 sarà il chipset preferito per S24 e S24+ in Europa e Corea del Sud.