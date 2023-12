V30 Lite, in arrivo l’ultima fatica di vivo con Snapdragon 695

Vivo ha presentato il primo smartphone della serie V30: si tratta di V30 Lite. In effetti la nomenclatura di questa gamma non è proprio facile da seguire, dato che tutti i dispositivi precedenti erano indicati come numeri dispari (V25, V27, V29, eccetera) e ora ne arriva uno pari, forse per segnalare un’evoluzione dal passato.

Ma passiamo a vedere le specifiche: il vivo V30 Lite è alimentato dal processore Snapdragon 695 e dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Come sistema operativo impiegherà FuntouchOS 13 basato su Android 13. Presenterà poi uno schermo AMOLED E4 da 6,67″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione FullHD+, con luminosità massima di 1.150 nit e batteria da 4.800 mAh con ricarica da 44W.

Lo smartphone è dotato di quattro fotocamere: principale da 64MP (con OIS), ultragrandangolare da 8MP, sensore di profondità da 2MP e fotocamera frontale da 50MP. Le lenti posteriori sono affiancate da un flash circolare chiamato Aura Light.

Altre caratteristiche interessanti del vivo V30 Lite includono uno scanner di impronte digitali integrato nel display, certificazione IP54 per protezione da acqua e polvere, NFC e connettività 5G. Lo smartphone sarà disponibile in due colori: Black Forest e Rose Gold. Attualmente è in vendita in Messico al prezzo di MXN8.999 (€480), ma la sua disponibilità in altri mercati deve ancora essere confermata.