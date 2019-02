Come vedere Sky sul digitale terrestre

L’alleanza tra Sky e Mediaset è stata una specie di miracolo nel mondo delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento. Due aziende che si sono fronteggiate negli anni alla fine hanno deciso, per rispettive convenienze, di unire in qualche modo le forze con il risultato che i pacchetti Sky Tv e Sky cinema della tv satellitare si sono arricchiti ulteriormente con i canali Mediaset Premium e i canali free di Mediaset.

Sull’altro fronte invece, questa partnership ha permesso a Sky di accedere più facilmente al digitale terrestre con una parziale offerta satellitare ma senza parabola e senza ulteriori smart card aggiuntive, che si aggiunge ai canali di Sky come Tv8, Cielo e Sky Tg24. Ma come funziona e come accedere all’offerta Sky tramite digitale terrestre?L’offerta Sky sul digitale terrestre si compone di 8 canali Premium Cinema, canali di serie tv, 7 canali di intrattenimento e lo sport di Sky anche in HD. Ecco in breve i canali disponibili:

Sky Uno, canale 311 o 456

Sky Atlantic, canale 312 o 457

Fox, canale 313 o 458

National Geographic, canale 314 o 459

Sky TG24, canale 310 o 455

Sky Sport 1, canale 370 o 468

Sky Sport 1 HD, canale 380

Sky Sport 24, canale 371 o 469

Premium Action, canale 316 o 460

Premium Crime, canale 317 o 461

Premium Joi, canale 318 o 462

Premium Stories, canale 319 o 463

Premium Cinema, canale 330 o 464

Premium Cinema Energy, canale 331 o 465

Premium Cinema Emotion, canale 332 o 466

Premium Cinema Comedy, canale 333 o 467

Anche sul digitale terrestre sarà possibile fruire della migliore programmazione di Sky come ad esempio X Factor, MasterChef e 4 Ristoranti, le grandi serie tv in esclusiva come Gomorra – La serie, Il Miracolo, Il Trono di Spade, The Walking Dead o House of Cards. Non possono mancare di certo i documentari di National Geographic e le news di Sky TG24 e Sky Sport 24. Oltre a una selezione dei grandi eventi live di Sky Sport, tra cui il calcio con la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League, ma anche con Formula 1® e MotoGP™ per i motori, il basket NBA e il tennis con gli ATP Masters 1000 e il torneo di Wimbledon. L’offerta sportiva è piuttosto ricca anche in questo caso, oltre a calcio con Serie A e altri sport sono disponibili anche alcune partite di Uefa Champions League e di Europa League anche in HD.

Come attivare Sky su digitale terrestre

Per aggiudicarsi l’offerta Sky ma su digitale terrestre non occorre una smart card Sky ma basta avere già una smart card abilitata ai servizi a pagamento sul digitale terrestre oppure un modulo CAM da inserire nell’apposito slot del vostro televisore, se provvisto. Ovviamente bisogna già possedere un decoder digitale terrestre o eventualmente acquistarlo. Al momento per attivare Sky su digitale terrestre è possibile soltanto per coloro che sono in possesso di una smart card abilitata ai servizi a pagamento per il digitale terrestre, inoltre anche chi è già cliente Sky può, in teoria, attivare l’offerta ma in questo caso non sarebbe molto conveniente almeno che non esistano dei motivi serie per farlo. Queste sono le frequenze di trasmissione dei canali Sky sul digitale terrestre:

MUX 1 → Sky TG24, Sky Sport24, Premium Action, Premium Crime, Premium Joi, Premium Stories

→ Sky TG24, Sky Sport24, Premium Action, Premium Crime, Premium Joi, Premium Stories MUX 5 → Sky Uno, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD, Sky Atlantic, FOX, National Geographic

→ Sky Uno, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD, Sky Atlantic, FOX, National Geographic MUX D-FREE → Premium Cinema, Premium Energy, Premium Emotion, Premium Comedy

>Avere Sky tramite digitale terrestre è certamente più semplice rispetto ad un abbonamento con parabola, anche se attualmente l’offerta Sky la si può avere anche tramite connessione internet con le offerte di TIM con l’apposito decoder che funziona solo con wi-fi o ethernet senza necessità della parabola, prossimamente sarà possibile farlo anche direttamente con Sky con rete in fibra ottica. Per attivare Sky sul digitale terrestre, una volta fatta la richiesta, basta tenere il decoder acceso con tessera inserita e di mantenerlo sintonizzato su uno dei canali Sky indicati (per chi ha sottoscritto Sky TV e Sky Sport,per chi ha sottoscritto solo Sky TV).

L’area Fai da te permette di gestire dati e servizi, oltre a fatture e pagamenti. L’offerta del pacchetto Sky Calcio comprende;7 partite su 10 per ogni giornata di Serie A (fino a un massimo di 4 partite in caso di contemporaneità) e 16 dei 20 match più importanti, oltre, in diretta esclusiva su Sky, all’International Champions Cup, la più importante competizione estiva con i principali club italiani ed europei. Inoltre nell’offerta è inclusa anche la app Sky Go per continuare a seguire i propri canali e programmi preferiti anche su altri dispositivi come smartphone e tablet. L’abbonamento di Sky con il digitale terrestre non ha vincoli e lo si può disdire in qualsiasi momento senza costi di uscita, questo è senza dubbio un altro punto a favore di questo tipo di offerta rispetto alla versione con parabola.

E’ possibile disdire l’abbonamento Sky in due modi: