Le vendite mondiali di smartphone dovrebbero raggiungere la quota di 1,57 miliardi di unità nel 2020, con un aumento del 3% anno su anno. La previsione è pubblicata nell’ultimo rapporto dell’istituto di ricerca Gartner.



Nel 2019, le vendite mondiali di smartphone sono diminuite del 2%: si tratta della prima volta dal 2008 che il il mercato globale degli smartphone ha subito una decrescita.

2019: anno difficile per gli smartphone

“Il 2019 è stato un anno difficile per i produttori di smartphone, principalmente a causa dell’eccesso di offerta nel settore di fascia alta nei mercati maturi e dei cicli di sostituzione che, in generale, si sono allungati“, ha dichiarato Annette Zimmermann, research vice president presso Gartner. “Tuttavia, nel 2020, il mercato dovrebbe riprendersi con l’introduzione della copertura di rete 5G in più Paesi. Inoltre, gli utenti che potrebbero aver ritardato l’acquisto di uno smartphone fino al 2020 in attesa di riduzioni dei prezzi, ricominceranno ad acquistare“.

Il riscatto nel 2020

Gartner prevede che le vendite di telefoni cellulari 5G raggiungeranno un totale di 221 milioni di unità nel 2020: il segmento rappresenterà dunque il 12% delle vendite complessive di smartphone, per poi raddoppiare nel 2021, a 489 milioni di unità.

“La commercializzazione dei telefoni 5G accelererà nel 2020. Sono stati annunciati dispositivi 5G che costano meno di 300 dollari, quindi si prevede che la crescita delle vendite dei 5G supererà quella dei 4G“, ha affermato la Zimmermann



Analizzando le diverse aree geografiche si nota come Medio Oriente e Nord Africa, Asia/Pacifico e Grande Cina (Cina, Taiwan e Hong Kong) mostreranno i tassi di crescita più elevati nel 2020, rispettivamente del 5,9%, del 5,7% e del 5,1%.

La forte richiesta di smartphone 5G, insieme con le aspettative legate al primo iPhone 5G di Apple, rafforzeranno la domanda di smartphone, in particolare in Asia/Pacifico e nella Grande Cina. In termini di vendite, la Grande Cina e l’Asia/Pacifico manterranno le loro posizioni n. 1 e n. 2 a livello globale nel 2020, con vendite rispettivamente di 432,3 milioni e 376,8 milioni di smartphone.

Cosa aspettarsi dal MWC 2020

L’attenzione al MWC Barcellona di quest’anno sarà catalizzata dai dispositivi 5G nelle due estremità delle fasce di prezzo: premium ed entry level. Il focus principale per i fornitori sarà l’accesso al 5G e il miglioramento delle tecnologie della fotocamera all’interno dei dispositivi.