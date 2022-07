Vendite smartphone: calo inesorabile dal 2016 | I DATI

Il mercato degli smartphone è in calo ed è appena sceso sotto la barra simbolica delle 100 milioni di unità vendute durante lo scorso maggio. Una recessione che si conferma con un mercato in calo del 4% rispetto ad aprile e del 10% rispetto all’anno scorso nello stesso periodo. Se il Covid non aveva aiutato nel 2020 e nel 2021, oggi il problema è diverso.

Il picco del 2016

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, le vendite di smartphone hanno raggiunto il picco a dicembre 2016, l’unico mese in cui il mercato ha raggiunto le 150 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Siamo passati da un mercato di conquista a un mercato di rinnovamento, che lo rende più dipendente dal contesto economico.

Per Tarun Pathak, direttore della ricerca presso Counterpoint Research, il calo delle vendite unitarie è legato a “pressioni inflazionistiche”, che fanno sì che i consumatori che vivono nei paesi sviluppati rinviino questo acquisto, che è principalmente un sostituto di un modello più recente. Ma colpisce anche i paesi emergenti, dove è probabile che i consumatori “attendono promozioni stagionali prima di acquistare per compensare alcune delle pressioni sui costi”.

I motivi del declino

L’analista principale dello studio, Varun Mishra, ha affermato che “i blocchi della Cina e il prolungato rallentamento economico hanno danneggiato la domanda interna e minato la catena di approvvigionamento globale”. Sebbene il mercato cinese non abbia subito un calo tra aprile e maggio 2022, si è ridotto del 17% rispetto a maggio 2021.

L’altra causa riguarda la crisi russo-ucraina, “che penalizza la domanda nell’Est Europa” e aggiunge incertezza. Il mercato degli smartphone è scosso e nessun produttore sembra risparmiato da questo contesto geopolitico, anche se Realme sta vivendo una forte crescita in Italia, mentre Xiaomi sta perdendo quote di mercato in Europa. Inoltre alcuni produttori si ritrovano con ingenti scorte di smartphone, ad esempio Samsung avrebbe nei magazzini ben 50 milioni di unità.

Counterpoint Research prevede che la recessione del mercato continuerà per tutta l’estate, ma le sue condizioni dovrebbero migliorare nella seconda metà del 2022. Le vendite potrebbero aumentare “a causa di una situazione in Cina, del continuo miglioramento dell’equilibrio tra domanda e offerta e di un miglioramento condizioni macroeconomiche”.

Nella seconda parte dell’anno dovremmo scoprire il Samsung Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 o l’ iPhone 14, modelli ancora molto popolari e in grado di convincere i consumatori.