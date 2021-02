Very Mobile sceglie Francesco Totti come testimonial per la campagna Tv

Very Mobile, l’operatore low cost del gruppo Windtre, ha scelto Francesco Totti come testimonial per la sua campagna pubblicitaria Tv in onda dal 14 febbraio. Il campione del mondo della nazionale di calcio è la ‘punta di diamante’ dei nuovi spot, in onda su tutte le emittenti nazionali e sul web per promuovere l’offerta da 100 Giga a 7,99 euro al mese.

Per Fabio Ariolli, direttore di Very Mobile, «Francesco Totti, con il suo stile spontaneo e sincero, incarna la missione di Very: parlare la stessa lingua dei clienti e fare della chiarezza e della semplicità un punto di forza. Si tratta di una scelta fortemente voluta e in linea con i valori di autenticità, semplicità e popolarità che caratterizzano il brand».

“Chiamata” è il primo soggetto della campagna, firmata dall’agenzia SuperHumans e diretta dal regista Gigi Piola. Francesco interpreta, con la consueta ironia, uno speciale “assistente vocale” che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi quotidiani.

Lo spot è pianificato su tutte le principali emittenti in formati da 20 e 15 secondi.