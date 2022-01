vivo continua la partnership con eSerie A Tim

La eSerie A TIM 2022 potrà ancora contare sulla partnership con vivo, tra i produttori leader mondiali di smartphone.

In qualità di Main Partner della eSerie A TIM vivo potrà mettere a disposizione la propria tecnologia a favore di player e utenti accomunati dalla passione per il gaming e il calcio. Gli smartphone vivo – come V21 5G e X60 – unitamente alle caratteristiche del loro comparto fotografico, saranno utilizzate per catturare una serie di contenuti esclusivi “behind the scene” durante tutto l’arco della competizione.

La partnership sarà attiva in tutte le fasi della competizione, dall’Online Qualifiers fino alle Final Eight, e vedrà il brand vivo coinvolto anche in attivazioni speciali. I prodotti vivo saranno presenti all’interno della competizione e verranno utilizzati in prima persona da giocatori, ospiti e influencer.

“La eSerie A TIM è un campionato rivolto al futuro, emozionante e coinvolgente nel quale l’elevato standard della competizione deve essere sempre seguito dall’eccellenza delle tecnologie e dei partner che la accompagnano. Siamo estremamente lieti di proseguire anche per questa stagione la collaborazione con vivo, brand che incarna perfettamente questi principi, con il quale racconteremo storie di innovazione in tutte le fasi della eSerie A TIM, che siamo certi appassionerà ancora di più i tanti fan del torneo e in particolare le generazioni più giovani.” Ha dichiarato Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director di Lega Serie A.