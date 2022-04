vivo entra nel mercato degli smartphone con display pieghevole con X Fold

vivo entra nel mercato dei dispositivi con schermo pieghevole. Lo fa con il lancio (al momento solo per la Cina) di vivo X Fold.

vivo X Fold ha un display Amoled esterno da 6,53 pollici e uno schermo interno Amoled E5 pieghevole da 8,03 pollici con risoluzione di 1.800×2.200 pixel.

Entrambi i pannelli offrono un refresh dinamico fino a 120Hz e supportano l’HDR10+, con il principale in grado di funzionare anche a 1Hz, quando non viene sollecitato dall’utente.



Il display pieghevole utilizza il vetro ultra sottile SCHOTT UTG (l’azienda che produce il vetro UTG anche per i dispositivi Samsung) e nasconde due scanner per il riconoscimento delle impronte digitali in-display, entrambi ad ultrasuoni, non ottici.

La cerniera centrale è stata realizzata per consentire al telefono di chiudersi perfettamente su se stesso e di rimanere aperto con un angolo compreso tra i 60 e i 120 gradi. Ad alimentare il vivo X Fold c’è il chip Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM. La batteria è da 4.600 mAh e può essere ricaricata al 100% tramite il cavo in 37 minuti, grazie a una potenza di 66 W. vivo X Fold supporta anche la ricarica wireless fino a 50 W e la ricarica wireless inversa a a 10 W .



Sul fronte imaging lo smartphone dispone di quattro fotocamere: la principale ha una risoluzione da 50 Megapixel f/1.8 con OIS e dispone di sensore Samsung GN5 da 1/1,57 pollici; ci sono poi un tele da 12 Megapixel f/2.4 con zoom 2x (da 47 mm), un’ottica con zoom periscopico 5x (e zoom digitale 60x) da 8 Megapixel e una da 48 Megapixel f/2.2 ultrawide in grado di riprendere con un’ampiezza di 114 gradi. Il telefono gira video in 8K.

Sulle ottiche è ben visibile il marchio Zeiss, partner con il quale è stata realizzata tutta la sezione dedicata alle foto. Fra le diverse modalità di scatto, infatti, ce ne sono infatti alcune tipiche dell’universo Zeiss come la Texture Portrait, il Motion Capture 3.0, la Zeiss Super Night Scene e la Zeiss Nature Color.

Due, invece, le fotocamere selfie dell’X Fold: una all’interno e l’altra sul display esterno.





vivo X Fold sarà lanciato solo sul mercato cinese nei colori nero, blu e grigio, a un prezzo di 8.999 Yuan, circa 1.300 euro. Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sul suo arrivo in Europa, che dovrebbe comunque avvenire nei prossimi mesi.