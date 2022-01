vivo in partnership con la Lega Pallavolo Seria A Femminile

vivo entra nel mondo dello sport: annuncia infatti la partecipazione in qualità di Title Sponsor “vivo Lega Pallavolo Serie A Femminile”, per il campionato di Pallavolo Serie A1 e A2 Femminile. L’obiettivo della collaborazione è quello di promuovere valori importanti e stili di vita sani utilizzando la potenza della tecnologia e degli strumenti di condivisione.

Alla base della scelta di vivo di investire nella pallavolo femminile c’è il desiderio di promuovere diversi valori. Tenacia, passione, equilibrio e propensione a impegnarsi quotidianamente per raggiungere gli obiettivi del team, i quali l’azienda naturalmente condivide.

La seria A della pallavolo femminile si conferma così un’eccellenza a cui le più importanti aziende a livello

internazionale desiderano abbinare il proprio marchio per fare breccia su un pubblico di appassionati in continua espansione. Secondo le ricerche di mercato, per di più, i fan dello sport sono più propensi all’uso delle tecnologie.

Il ruolo di Title Sponsor porterà a vivo una serie di opportunità. Fra queste visibilità on site negli oltre 35 palazzetti e su tutte le principali piattaforme media, ma anche la possibilità di coinvolgere giocatrici e utenti negli eventi e nelle iniziative live. L’obiettivo della collaborazione è quello di promuovere valori importanti e stili di vita sani utilizzando la potenza della tecnologia e degli strumenti di condivisione.

Ecco il commento di Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail di vivo Italia.