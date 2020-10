Oltre alla gamma X, quella top, il cui alfiere è X51 5G (trovate la nostra videorecensione qui), vivo ha presentato anche la linea Y, composta dai modelli Y70, Y20s e Y11s, che si fonda sulle prestazioni della batteria, sull’esperienza della fotocamera e su un design piacevole e moderno.

vivo Y70

vivo Y70 è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610 e supporta la ricarica rapida della batteria grazie alla tecnologia FlashCharge da 33 Watt. Offre una fotocamera principale da 48 Megapixel, con supporto della modalità Super Night Mode, e consente di registrare video in 4K. Lo smartphone presenta un display Amoled Full HD+, con un sensore di impronte digitali posto sotto lo schermo, è dotato di 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna, e supporta schede microSD con capacità fino a 1 TB.

vivo Y20s e Y11s

I modelli vivo Y20s e Y11s si caratterizzano per una potente batteria da 5.000 mAh e per la presenza di uno scanner per impronte digitali montato lateralmente e posizionato all’interno del pulsante di accensione.



Entrambi gli smartphone sono dotati di chipset Qualcomm Snapdragon 460. La tripla fotocamera con intelligenza artificiale dell’Y20s è supportata da un’ampia gamma di funzioni, tra cui Face Beauty e Portrait Light. C’è una fotocamera posteriore principale da 13 Megapixel, con apertura focale f/2.2 e la tecnologia PDAF, e due sensori da 2 Megapixel per bokeh e macro.

La selfie cam è invece da 8 Megapixel.

Y11s, invece, può contare su una doppia fotocamera da 13+2 Megapixel con la prima ottica da 27 mm e la seconda da 25mm per l’effetto bokeh.

Discorso memoria: Y20s offre una configurazione con 4 GB di Ram e 128 GB di storage, mentre Y11s 3 GB di Ram e 32 GB di archiviazione, comunque espandibili con microSD.

Prezzi e disponibilità

vivo Y70 e vivo Y20s sono disponibili in esclusiva nei punti vendita Euronics: il primo costa 269 euro, il secondo 179 euro; vivo Y11s sarà invece disponibile a partire dal 10 novembre, al prezzo di 149 euro.