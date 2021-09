vivo porta Extended RAM 2.0 su tre nuovi dispositivi

vivo ha annunciato l’integrazione della funzione Extended RAM 2.0 sui propri smartphone usciti nel 2021. Questa novità permette di beneficiare di fino a 4 GB aggiuntivi di memoria RAM, che si traduce in performance più fluide durante il multitasking.

L’Extended RAM 2.0 di vivo permette di utilizzare una parte della memoria interna dello smartphone come RAM addizionale. Questa è in grado di attivarsi e disattivarsi a seconda delle necessità, mantenendo un alto livello di fluidità risparmiando contemporaneamente la batteria. Ecco le parole di Ettore Patriarca, Marketing and Retailer Director di vivo Italia.

In vivo siamo costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni che possano migliorare i nostri prodotti e superare le aspettative dei nostri utenti. Quest’ultima funzionalità risponde in maniera puntuale alle esigenze crescenti degli utenti in termini di performance in situazioni in cui, ad esempio, vi è la necessità di utilizzare più app contemporaneamente. Non ci siamo limitati ad aggiornare solo i topo di gamma, ma abbiamo esteso questo aggiornamento anche ai prodotti di fascia media, permettendo così a un numero più elevato di utenti di migliorare la propria user-experience con i nostri smartphone.

La funzione Extended RAM 2.0 sarà disponibile per diversi nuovi modelli. Vivo X60 Pro passerà da 12 a 15 GB, vivo V21 che passerà da 3 a 4 GB e Y72 che passerà da 8 a 12 GB.