vivo quarto brand al mondo per le spedizioni di smartphone

Nel terzo trimestre del 2021, vivo è stato il quart player al mondo per le spedizioni globali di smartphone. Questo è il dato fornito da Canalys, agenzia di analisi del mercato, che evidenzia il grande sviluppo dell’azienda di telefonia.

Con 400 milioni di clienti, 10 centri di ricerca e 7 impanti produttivi, vivo si conquista il 10% della quota di mercato. In particolar modo, è il brand con la maggiore presenza in Cina: non solo, ma è anche il primo ad aver raggiunto una quota di mercato pari al 23%.

Non di meno è l’espansione in campo europeo: nel 2022 si stima che la sua presenza raddoppierà, passando da 10 a 20 mercati. Tutto questo grazie a massicce attività di ricerca e sviluppo che hanno portato alla creazione di tecnologie avanzate nell’ambito di imaging, IA, algoritmi e mobile computing. Fra le innovazioni più recenti vi è il vivo Imagine Chip 1, che introdurrà importanti novità per le fotografie e le riprese da smartphone.

Vincent Xi, Presidente di vivo Italia, commenta così la notizia.