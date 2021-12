vivo V23 arriverà presto con un vetro che cambia colore

vivo presenterà la nuova serie vivo 23 durante un evento il 5 gennaio. Questo è ciò che è emerso dalle ultime indiscrezioni, che suggeriscono che il lancio del telefono avverrà inizialmente in India.

Caratteristica peculiare della serie, che comprenderà vivo V23 e vivo V23 Pro, è la presenza di una cover in vetro in grado di cambiare colore quando esposta alla luce. Questo però sarà possibile solamente nel modello Sunshine Gold, mentre gli altri rimarranno soltanto a colore singolo.

Non sono ancora note le specifiche complete, ma sappiamo già come saranno le fotocamere: tripla lente da 64 MP per la versione base, mentre quella pro sarà da 108 MP. Per ora questo è tutto quello che sappiamo, ma sicuramente arriveranno presto nuove informazioni.