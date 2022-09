vivo X Fold+, ecco cosa cambia rispetto al precedente modello

vivo non ha ancora comunicato una data in cui sarà lanciato il modello X Fold+, il restyiling del suo smartphone con display pieghevole. Tuttavia, il MIIT cinese ha pubblicato le immagini del nuovo flagship con pannello foldable.



Come si può vedere dalle immagini le novità non riguardano la parte esterica ma, principalmente, l’interno, dove troviamo il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (rispetto all’originale 8 Gen 1) e una batteria da 4.600 mAh con il supporto per la ricarica rapida da 80 W (invece che da 66 W).

Rispetto al vivo X Fold originale, display e fotocamere dovrebbero rimanere immutate. Ciò significa un display esterno da 6,53″ (21:9, FHD+, 120Hz, Amoled) e un pannello principale da 8,03″ (con risoluzione da 1.916 x 2.160 pixel, frequenza di aggiornamento da 120Hz, LTPO AMOLED).

Anche le fotocamere a marchio Zeiss dovrebbero essere le stesse: un modulo principale da 50 Megapixel (sensore da 1/1.57”, 1.0µm, OIS), una ultra grandangolare da 48 Megapixel (114°), una portrait cam da 12 Megapixel (con zoom ottivo 2x) e un obiettivo periscopico da 8 Megapixel ( con zoom 5x e OIS).

Due, invece, le fotocamere selfie, una all’esterno e una all’interno.