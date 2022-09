vivo X Fold+ ufficiale con nuovo processore, batteria maggiorata e un colore rosso fuoco

Il vivo X Fold+ è stato ufficialmente presentato in Cina. Lo smartphone è alimentato da un nuovo chipset e porta in dote una nuova colorazione. Il dispositivo, infatti, è animato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, che (secondo quanto dichiara Qualcomm) promette una riduzione del 30% del consumo energetico insieme a un aumento del 10% delle prestazioni.

Oltre al chipset, anche la batteria ha ricevuto un aggiornamento. Il modello “plus” vanta una capacità di 4.730 mAh (rispetto ai 4.600 mAh del primo modello). In combinazione con il chipset più efficiente, il nuovo flagship pieghevole dovrebbe vantare un’autonomia di quasi 2 ore in più nella visualizzazione di video.

La ricarica via cavo è stata aumentata a 80 W (da 66 W): ora vivo X Fold+ si carica del 70% in soli 18 minuti, mentre una ricarica completa richiede 35 minuti.

Il modello precedente veniva fornito anche con un caricabatterie da 80 W, ma non poteva sfruttarlo appieno. La ricarica wireless, invece, rimane invariata a 50 W. Come X Fold, l’X Fold+ ha un display pieghevole LTPO Ultra Thin Glass (UTG) da 8″ con refresh rate dinamico da 1-120Hz. Sia esso sia il display anteriore da 6,53″ (21:9) sono dotati di lettore di impronte digitali a ultrasuoni. Il foldable si apre e può rimanere aperto su più angolazioni, per permettere all’utente di effettuare chiamate o godersi un video in tutta comodità.

La configurazione della fotocamera posteriore non cambia e prevede un modulo principale da 50 Megapixel (sensore GN5 da 1/1,57″, 1,0 µm, f/1,75 OIS), un’ottica ultra grandangolare da 48 Megapixel (114°) e due teleobiettivi. Conclude la sezione imaging una fotocamera da 12 Megapixel con obiettivo da 47 mm per i ritratti e una fotocamera periscopica da 8 Megapixel con zoom ottico 5x (e zoom digitale fino a 60x) e OIS.

La nuova colorazione si chiama invece Huaxia Red e prevede un rivestimento in ecopelle.

Il vivo X Fold+ è disponibile per il preordine in Cina a partire da oggi e sarà in vendita a partire dal 29 settembre. Il modello base da 12/256 GB ha un prezzo di CNY 10.000 (1.450 euro circa), mentre la versione da 12/512 GB costa CNY 11.000 (circa 1.600 euro). Per fare un confronto, l’originale X Fold (12/256 GB) era stato lanciato a CNY 9.000 (1.300 euro).