vivo X Fold2 ufficiale, arriverà ad aprile

Ultimamente ci sono sempre più notizie riguardo ai nuovi pieghevoli di vivo. Se ieri abbiamo avuto notizie non ufficiali riguardanti il vivo X Flip, oggi è stata svelata la controparte: il vivo X Fold2. Vediamo di cosa si tratta.

A parlare di vivo X Fold2 è stato Huang Tao, vicepresidente di vivo. Purtroppo non ha rivelato molto: ha infatti soltanto detto che il pieghevole sarà il telefono ufficiale del 2023 Boao Forum. Non una notizia particolarmente interessante, quindi: fortunatamente non dobbiamo contare soltanto sulle parole ufficiali.

Secondo le voci, infatti, il pieghevole impiegherà come processore il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Caratteristica particolare sarà la presenza di due sensori di impronte ultrasonici, uno per schermo: si tratta di una novità nel mondo dei pieghevoli, che spesso si sono accontentati di uno.

La fotocamera principale del vivo Fold X2 dovrebbe essere il classico sensore a 50 Megapixel; la batteria, invece, avrà una capienza di 4.800 mAh con ricarica veloce di 120 W.

Il nuovo pieghevole dovrebbe essere annunciato prestissimo, nel mese di aprile. Attendiamo la data per scoprire di più su informazioni come il prezzo e le specifiche che ci mancano.