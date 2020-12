Dopo settimane di indiscrezioni e leak, gli smartphone vivo X60 e X60 Pro sono ora ufficiali e già disponibili per il preordine in Cina.



Entrambi i telefoni condividono numerose specifiche tecniche mentre si differenziano per la configurazione delle fotocamere, delle opzioni di archiviazione, per il quantitativo di Ram a disposizione e per la capacità delle batterie.



Entrambi i modelli offrono un display AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione di 2.376×1.080 pixel con supporto HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. A muoverli il chipset Exynos 1080 da 5nm e Android 11 con interfaccia OriginOS 1.0.



Il modello vivo X60 Pro ha una fotocamera principale da 48 Megapixel f/1.5 (con sensore Sony IMX598) con OIS a 4 assi di vivo, un’unità ultrawide da 13 Megapixel in grado di riprendere scene fino a 120 gradi e che funge anche da fotocamera macro in grado di mettere a fuoco da soli 2,5 cm, un tele da 13 Megapixel con zoom 2x e un obiettivo periscopico da 8 Megapixel f/3.4 con zoom 5x.



Il vivo X60 Pro è disponibile in un’unica configurazione con 12 GB/256 GB e ha una batteria da 4.200 mAh a 33 W.

vivo X60 è invece dotato di una fotocamera principale da 48 Megapixel e di due sensori (tele e ultrawide) da 13 Megapixel. La batteria ha una capacità di di 4.300 mAh mentre due sono i tagli di memoria in cui lo smartphone è disponibile: 8/128 GB oppure 8/256 GB. Per questo modello è stato anche previsto un colore aggiuntivo (come su può vedere dalla foto qui sopra).

vivo x60 e x60 Pro: disponibilità a prezzi

Sia vivo X60 sia X60 Pro sono disponibili in Cina in preordine da oggi. vivo X60 costa 3.500 Yuan (circa 430 euro) in versione da 8/128 GB e 3.800 Yuan (470 euro) in versione da 8/256GB.

vivo X60 Pro è invece venduto nella sola versione da 12/256 GB di memoria e costa 4.500 Yuan (circa 560 euro).

A fine gennaio è inoltre previsto l’arrivo sul mercato del modello vivo X60 Pro+ che sarà mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 888.

Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sulla disponibilità dei due telefoni sul mercato italiano.