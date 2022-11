Vivo X90 Pro+, scoperte alcune specifiche grazie a Geekbench

Come sempre, Geekbench è una fonte estremamente affidabile per scoprire in anticipo le specifiche di telefoni non ancora lanciati. Oggi è il turno di vivo X90 Pro+, nuovo smartphone di punta: ecco quali sono le specifiche confermate, e anche qualche rumor.

Partiamo dalle certezze: Geekbench ha infatti confermato la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2, assieme a 12 GB di RAM, mentre la memoria interna non è conosciuta. Il sistema operativo impiegato è Android 13 assieme al nuovo OriginOS 3. I test di Geekbench inoltre hanno fornito risultati positivi, e le performance sono al pari di altri smartphone usciti con lo stesso chip.

Passando a informazioni più incerte, ma probabili, ci aspettiamo un display curvo AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate di 144 Hz e una batteria da 4.700 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’ipotesi più probabile è l’impiego di un sensore principale da 1”, ovvero il Sony IMX989. Assieme a questo il nuovo chip vivo V2 ISP, che è in grado di impiegare l’intelligenza artificiale per migliorare la fotografia con grande efficienza.

L’uscita di vivo X90+ pro è attesa per dicembre, e non manca molto per scoprire quanto sono accurate queste informazioni.