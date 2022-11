Vivo X90 Pro+ ufficiale: fotocamera da 1 pollice e zoom digitale x100

La scorsa settimana, Vivo ha annunciato la sua nuova gamma di smartphone di fascia alta in Cina, Vivo X90 e Vivo X90 Pro. In questa occasione, il produttore cinese ha svelato anche un terzo smartphone premium, completando il trio con una forte attenzione alle prestazioni fotografiche, il Vivo X90 Pro Plus.

Questo smartphone si differenzia dagli altri due modelli per un modulo fotografico particolarmente completo, sempre progettato in stretta collaborazione con i team Zeiss. Troveremo quindi un modulo fotografico posteriore con quattro fotocamere:

Fotocamera grandangolare con sensore fotografico Sony IMX 989 da 1 pollice e 50 Megapixel , apertura dell’obiettivo af/1.75;

Fotocamera ultra grandangolare con sensore Sony IMX 598 da 48 Megapixel, campo visivo dell’obiettivo di 114°;

Dispositivo con zoom ottico 2x con sensore Sony IMX 758 da 50 Megapixel, obiettivo fotografico equivalente da 50 mm con apertura f/1.6;

Fotocamera con zoom ottico 3,5x con sensore da 64 Megapixel, obiettivo equivalente da 90 mm.

Le fotocamere del Vivo X90 Pro Plus

Vivo non ha condiviso tutte le funzionalità del suo modulo fotografico. Non conosciamo, ad esempio, la lunghezza focale del grandangolare principale, così come l’apertura focale dello zoom x3.5 che dovrebbe consentire anche, secondo il produttore, uno zoom digitale che può arrivare fino a x100 grazie alla definizione del sensore: 64 Megapixel. Si noti inoltre che tre dei quattro dispositivi sono stabilizzati otticamente, ad eccezione dell’ultra grandangolare, il che dovrebbe ridurre significativamente il motion blur.

Solo fascia alta

Per altre funzionalità, Vivo X90 Pro plus presenta un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, recentemente annunciato dal produttore dell’apparecchiatura. Sono presenti anche 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage in UFS 4.0. Per quanto riguarda la batteria, lo smartphone beneficia di una batteria da 4700 mAh e della compatibilità con la ricarica rapida Vivo fino a 80W cablata e fino a 50W wireless.

Come spesso accade con gli smartphone di fascia alta, il Vivo X90 Pro Plus è comunque un bellissimo bambino con un peso di 221 grammi sulla bilancia. Va detto che ha un ampio schermo da 6,78 pollici di diagonale che mostra una definizione QHD+ (1440 x 3200 pixel) con un rapporto di 20:9 e con una risoluzione di 517 pixel per pollice. Lo smartphone beneficia anche di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e di un display Oled compatibile con HDR10+ e Dolby Vision annunciati in grado di spingersi fino a una luminosità di 1800 cd/m².

Per ora, il Vivo X90 Pro Plus è stato annunciato solo in Cina, dove sarà disponibile dal 6 dicembre. Sarà offerto lì da 6.500 yuan, ovvero 863 euro tasse escluse. Per il momento, nessuna commercializzazione è stata annunciata in Europa.