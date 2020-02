Il modello vivo Z5 lanciato lo scorso luglio, mosso dal processore Snapdragon 712 e dotato di tripla fotocamera da 48 Megapixel avrà un successore. Il nuovo modello sarà infatti presentato il prossimo 29 febbraio, e si chiamerà vivo Z6 5G.



vivo ha condiviso un’immagine del dispositivo su Weibo rivelandone così il design. Lo smartphone ha un piccolo foro nel display per ospitare la selfie cam mentre sul retro offre una fotocamera dotata di quattro sensori.

accompagnata da uno scanner di impronte digitali.

Il vivo Z6 sarà animato dal SoC Snapdragon 765G, avrà uno scanner per il riconoscimento dell’impronta digitale e sarà fornito di un sistema di raffreddamento a liquido che il produttore ha definito “PC-grade” (dunque simile a quello do un computer). Supporterà il 5G dual-mode e sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 44W.



Il resto delle specifiche dello Z6 5G è attualmente sconosciuto, ma vivo ha confermato che lo smartphone sarà commercializzato in tre colori.

Anche Vivo, come tanti produttori di smartphone, hanno dovuto riorganizzare la propria strategia dopo l’annullamento del Mobile World Congress a causa del rischio Coronavirus. Il produttore cinese avrebbe infatti dovuto annunciare il suo arrivo in Europa (e in Italia). Cosa che avverrà nel secondo trimestre del 2020.