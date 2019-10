Vodafone Special Unlimited: offerta di Win Back da 7 euro al mese

Vodafone a caccia di ex clienti con un’offerta di Win Back del costo di 7 euro al mese. Non passa settimana che sui telefonini della redazione non arrivi questo messaggio:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il [datad] per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9“

Se si segue il link si incontrano le condizioni contrattuali più specifiche con il costo di attivazione di 6 euro scontato (nel nostro caso) a zero.

L’offerta di Vodafone si chiama Special Unlimited e prevede un costo Sim di 10 euro con 5 euro di credito incluso. Compresi nel piano la segreteria telefonica, mentre Smart Passport offre 500 MB di traffico Internet, 60 Sms e 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita) quando ci si trova all’estero nei Paesi Extra Ue e in Usa a 3/6 euro al giorno.

Un piano certamente interessante se non fosse per il vizietto delle rimodulazioni che, di recente, ha caratterizzato l’offerta di Vodafone e di altri operatori. Tale politica commerciale rischia di disincentivare i consumatori a sottoscrivere anche offerte aggressive e convenienti (come questa Special Unlimited) nel timore, se non nella sicurezza, che le condizioni durino poco e siano rese peggiorative nell’arco di qualche mese.

In tal caso il cliente ha diritto al recesso senza alcuna penale, ma si trova da capo a dover trovare una nuova offerta.