Il volantino Esselunga dedicato al Black Friday, chiamato Black Days, offre come sempre un grande ventaglio di promozioni e occasioni su tutti i prodotti di elettronica di consumo, i particolare smartphone e TV.

Ma c’è una proposta che, in assoluto, sbaraglia tutte le altre e si presenta particolarmente ghiotta per chi deve cambiare la propria Tv, oppure aggiungerne una in un altro locale della casa.

Si tratta di una Smart Tv da 32 pollici (modello TV LED SUNNY SN32DLT13), Android 9.9, naturalmente già predisposta al DVBT-2, ossia al nuovo segnale del digitale terrestre che sarà adottato nei prossimi mesi, HD Ready e con tre connessioni HDMI, 2 Usb e una CI e VGA.

Il prezzo? 98 euro! Qui la scheda tecnica completa del prodotto:

L’offerta del volantino Esselunga Black Days è valida solo fino al 28 novembre in tutti i punti vendita fisici Superstore che aderiscono all’iniziativa. Qui, al sito di Esselunga, tutti i dettagli.