Non smette di stupire il volantino Esselunga dedicato alla tecnologia che si innesta in un filone di promozioni e offerte importanti per il Natale della celebre catena lombarda.

A far parlare di sè, tuttavia, questa volta non è uno smartphone ma un accessorio ossia le cuffie sovrauricolari della linea Jaz di SBS. Le cuffie costerebbero 69 euro, ma grazie alla promo del volantino Esselunga possono essere acquistare a un solo euro.

Il meccanismo è semplice. Basta recarsi in un punto vendita Esselunga (la promo non è valida on-line) acquistare uno smartphone fra quelli contrassegnati da un apposito bollino e aggiungere 1 euro alla cassa.

In questo modo si porteranno a casa le cuffie wireless Jaz SBS, dotate di un’autonomia fino a 10 ore, tasto di risposta e fine chiamata ed eleganti inserti in metallo.

Il volantino Esselunga, lanciato lo scorso 28 novembre, avrà validità fino al prossimo 31 dicembre.

Fonte: Esselunga