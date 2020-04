Volantino Esselunga: l’offerta tech ritorna con un Tv 24″ a 69 euro

L’offerta tech di Esselunga si è fatta attendere qualche settimana, ma ritorna con il botto. Dopo l’abbuffata di tecnologia dello Speciale Multimadiale, Esselunga propone una nuova offerte super scontata, questa volta riguardante un televisore.

Nel volantino uscito nelle prime ore di questa mattina, infatti, Esselunga offre il Tv LED UNITED 24H42 da 24 pollici al prezzo di 69 euro.

Si tratta di un Tv HD Ready, con risoluzione di 1.366×768 pixel, dotato di un ingresso Scart, 1 ingresso HDMI e uno Usb 2.0 (i cavi non sono inclusi nella promo). Un televisore che il nuovo volantino Esselunga tecnologico propone – ad esaurimento scorte – da oggi 30 aprile fino al 13 maggio.

Si tratta di un apparecchio utile come secondo o terzo Tv della casa, ideale per ambienti come la cucina, che non richiede qualità di visione assoluta, con un polliciaggio più che sufficiente a una buona visione.

Il Tv LED UNITED 24H42 integra naturalente il tuner DVB-T2 HD (HEVC 10 Bit) così da supportare il digitale terrestre di prossima generazione.

Per approfondire l’offerta tech di Esselunga potete consultare la pagina Internet messa a disposizione dall’insegna lombarda.