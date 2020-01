Volantino Esselunga: super offerta per gli auricolari true wireless di Xiaomi

Torna il Volantino Esselunga con le offerte tecnologiche dell’insegna milanese. Questa volta, parliamo di un accessorio, fra quelli più venduti negli ultimi mesi. ossia delle cuffiette true wireless.

Esselunga, dopo la promo che aveva visto protagonista lo smartphone Huawei P smart, propone ora degli auricolari senza fili, modello Xiaomi Redmi Airdots Basic, al prezzo di 19 euro. Per capire l’entità dello sconto basta guardare al sito ufficiale del produttore cinese, che le pone in vendita al prezzo di 46,99 euro, scontato al momento a 26,99 euro.

Queste le caratteristiche tecniche dell’accessorio scelto dal Volantino Esselunga per la promozione lanciata proprio oggi.

Con dock di ricarica da 300 mAh

Easy pairing

Con microfono

Autonomia fino a 12 ore

Tempo di ricarica fino a 2 ore



Si tratta di una tipologia di auricolari “in-ear“: i piccoli buds in gomma si inseriscono infatti all’interno del canale uditivo, isolando l’interlocutore dall’ambiente esterno. Le cuffie possono essere utilizzate sia per ricevere ed effettuare chiamate sia per ascoltare musica e si collegano allo smartphone attraverso il Blueteoth. Le cuffie possono essere impiegate in accoppiamento con uno smartphone Xiaomi, ma funzionano ovviamente con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth.

L’offerta del Volantino Esselunga per le Xiaomi Redmi Airdots Basic è valida fino a 26 gennaio e, come sempre, è ad esaurimento scorte.