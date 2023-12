“Li ordini in negozio e li ricevi a casa“. È il claim del nuovo volantino Esselunga, dedicato agli apparecchi elettrodomestici, soprattutto forni, frigoriferi, lavatrici e asciugatrici.

Dal 1 novembre al 31 dicembre, l’insegna milanese offre i prodotti di Samsung, Bosch e Haier a prezzi promozionali. I grandi elettrodomestici possono essere ordinati in qualsiasi negozio fisico Esselunga, per poi essere consegnati e installati direttamente a casa del cliente.

Il volantino Esselunga Speciale Elettrodomestici comprende la consegna al piano, l’installazione e il ritiro dell’usato. La scelta non manca, i brand di alto livello neppure. Non mancano neppure i celebri “prezzi corti” di Esselunga e dei suoi volantini. Infine, chi sceglie un elettrodomestico Samsung da Esselunga, riceverà in regalo gli auricolari Bluetooth true wireless Galaxy Buds Live (del valore di 149 euro).

È possibile sfogliare tutte le promozioni anche online, così da scegliere quella a voi più consona. Una volta acquistato l’elettrodomestico avrete poi i canonici 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.

Le offerte, come sempre, sono ad esaurimento scorte.