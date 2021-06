Esselunga ha lanciato un nuovo volantino che ha come titolo “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici“. Si tratta di una serie di promozioni valide solamente nei suoi Superstore e che riguarda la telefonia, i TV, lo smartworking, il tempo libero, gli elettrodomestici e la cura della persona.

Un volantino con tante promo e che, per numerosi prodotti, prevede un’occasione in più, quella di mettersi in tasca un paio di cuffiette true wireless aggiungendo solamente 1 euro al proprio acquisto.

Il volantino Esselunga, valido fino al 23 giugno, contiene molte opportunità di risparmio: fra queste segnaliamo lo smartphone Redmi 9 AT a 98 euro (comprensivi degli auricolari true wireless), l’iPhone 11 a 628 euro (con cuffiette), OPPO A52 a 148 euro. Sul fronte dei Tv c’è un Tv led da 43 pollici di LG a 398 euro e un 50 pollici di Samsung (sempre in tecnologia led) a 529 euro.

Come sempre avviene con il volantino Esselunga, le offerte sono ad esaurimento ed il consiglio è sempre quello di consultare il sito Internet dell’insegna lombarda per accertarsi che il negozio presso il quale si desidera recarsi aderisca alla promozione: lo potete fare a questo indirizzo.