Volantino Esselunga Speciale Multimediale ed Elettrodomestici

Per tutto il mese di dicembre Esselunga propone sconti e promozioni grazie al suo volantino “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici” che come ricorda il titolo mette in saldo un’ampia varietà di prodotti tech, che vanno dagli smartphone e i Tv, da sempre grandi protagonisti del volantino Esselunga, fino ai piccoli e grandi elettrodomestici, passando per accessori per la telefonia, giochi, decoder, sedie per il gaming e libri.

Le offerte sono valide a partire dal 1 dicembre e fino a tutto il 31 dicembre. Insomma una promozione che ci accompagnerà fino all’ultima notte dell’anno.

Copertina del voltantino per il Tv Samsung led da 43 pollici, che viene proposto a 319 euro, per lo smartphone Samsung Galaxy A23 5G, a 198 euro, e per la scopa eltettrica Bosch, a 94,99 euro.

Ma le occasioni sono davvero tante: sfogliate il volantino qui.

Come sempre, alcune proposte sono riservate ai possessori della carta sconto Fidaty Card che dà accesso anche a un’ulteriore promozione: chi acquista uno smartphone caratterizzato, nell’offerta, da un apposito bollino, potrà mettere nel carrello anche le cuffie a padiglione Jaz Limited Edition (by SBS) realizzate in esclusiva per Esselunga.

Il volantino Esselunga, come sempre, è valido fino ad esaurimento dei prodotti, mentre per consultare tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa basta visitare il sito dell’insegna lombarda.

La catena lombarda ha inoltre appena lanciato il tradizionale grande concorso di Natale che, quest’anno, coincide anche con il 65° anniversario dell’apertura, a Milano, del suo primo punto vendita, che può contare su un montepremi di oltre 28 milioni di euro.