L’appuntamento autunnale per eccellenza diventa estivo con Euronics. L’insegna ha infatti lanciato il volantino “Black Friday d’Estate” una serie di sconti e promozioni che permettono di mettersi in tasca numerosi prodotti con cospicui sconti, alcuni dei quali superano anche il 50%. Proprio come nel tradizionale appuntamento con il “Venerdì Nero” di fine novembre.



La promozione valida dal 3 al 16 giugno prevede moltre offerte per la casa, per l’home office, per la mobilità cittadina o semplicemente per prendersi cura di sé in occasione della bella stagione. Euronics ha pensato a offerte vantaggiose che vanno dal piccolo al grande elettrodomestico, dai PC ai tablet per chi lavora da casa e vuole un modello più performante, fino ai monopattini elettrici per muoversi in città liberamente, senza problemi di traffico o parcheggio.



L’insegna ha inoltre arricchito il volantino del “Black Friday d’estate” anche con uno Speciale tutto dedicato alla telefonia con una ricca gamma di proposte tra cui poter scegliere lo smartphone perfetto per immortalare i momenti indimenticabili delle prossime vacanze, rimanendo sempre connessi.



A questo si aggiunge uno Speciale digitale – sfogliabile sul sito dell’insegna – riservato all’audio video con offerte irripetibili per l’entertainment domestico in vista del nuovo switch off del digitale terrestre, ma ancora prima per poter vivere in alta definizione le emozioni delle partite degli Europei di calcio, che vedranno in campo già il prossimo 11 giugno la nostra nazionale.



A supporto dell’attività promozionale è prevista una campagna adv con spot TV e radio prodotti da Filmgood e pianificati sui principali network nazionali da Media Italia, e una comunicazione on line e social curata dal team digital di Euronics.