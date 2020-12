Il volantino Mediaworld Prezzi fatti a pezzi si propone di continuare ad assicurare ai clienti della popolare insegna prezzi super scontati anche dopo Natale.

Dopo il Sottocosto, che ci ha accompagnato per la prima parte del mese di dicembre, e il volantino di Natale, ora Mediaworld lancia una nuova promozione che si estenderà fino alla Befana, ossia il 6 gennaio.

I settori coinvolti dalla scontistica sono molti: computer, game, telefonia, grandi e piccoli elettrodomestici, foto, droni, mobilità elettrica e audio.

Anche in questo caso, oltre alle promozioni, Mediaworld aggiunge dei servizi: fra questi la possibilità di pagare con rate a tasso zero. Gli sconti sono usufruibili solamente per acquisti online.

Per scorrere tutte le offerte disponibili (che arrivano fino al 50% di sconto) potete visitare l’apposita sezione messa a disposizione da Mediaworld.