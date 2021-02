Volantino Mediaworld Super Zero: prezzi imbattibili e tasso zero

È online il nuovo volantino Mediaworld Super Zero: acquisti a rate a tasso zero con il meglio della tecnologia a prezzi imbattibili recita il nuovo flyer dell’insegna specializzata in elettronica di consumo.

Sedici pagine dedicate a smartphone, Tv, notebook e laptop, audio, accessori, piccoli e grandi elettrodomestici e mobilità elettrica.

C’è davvero un po’ di tutto nel volantino Mediaworld, che ha validità dal 22 febbraio al 3 marzo.

Si comincia, come sempre con i dispositivi mobili: Il Galaxy S20 FE, ad esempio, costa 599 euro invece di 699 euro e, in più, offre una sorta di cashback con 100 euro di rimborso entro il 28 febbraio 2021. Lo smartphone è anche acquistabile in venti rate da poco più di 29 euro, senza interessi, quindi a tasso zero.

Sul fronte dei Tv il volantino Mediaworld propone, proprio in copertina, un LG da 55 pollici 4K a 489 euro (o in 20 rate da 24,45 euro).

C’è anche un tablet, il Galaxy Tab A7 LTE (da 10,4 pollici) disponibile a 239 euro o in venti rate da 11,95 euro a tasso zero.

Ma le offerte sono tantissime e riguardano tutti i settori della consumer electronics. Il volantino può essere sfogliato a questo indirizzo.

Come sempre queste offerte sono a esaurimento scorte.