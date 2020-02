Il nuovo volantino Mediaworld, valido da oggi 27 febbraio all’8 marzo, porpone numerosi prodotti a tasso zero, fra i quali troviamo numerosi smartphone.

In copertina, troviamo l’iPhone 11 di Apple da 128 GB, acquistabile a 799 euro anziché a 899 oppure anche in 20 rate da 39,95 con finanziamento a tasso zero.

Si continua con il Samsung Galaxy Note 10 a 879 euro anziché 979 euro, il Galaxy S10 a 679 euro anziché 779 euro e il Galaxy A40 a 199 euro anziché a 259 euro. Anche questi modelli possono essere acquistati pagandoli in 20 rate.

Fra gli altri smartphone particolarmante convenienti, Mediaworld offre OPPO A9 2020 a 199 euro, OPPO A5 2020 a 159 euro e LG K20 a 89 euro.

Non poteva mancare una rassegna di dispositivi Huawei: P30 Pro costa 629 euro invece di 799 euro, P30 Lite New edition 349 euroe Y6 (2019) 149 euro.

Se volete consultare tutte le promozioni presenti nel volantino Mediaworld potete farlo QUI.