Mediaworld festeggia i suoi 30 anni con un volantino sottocosto, valido da offi 7 maggio fino al 16 maggio. Al grido di Auguri Mediaworld, il volantino promette super sconti su una miriade di prodotti di elettronica di consumo.

La copertina del volantino Mediaworld non poteva che raffigurare due fra i prodotti più ambiti e maggiormente scontati. L’iPhone 12 da 128 GB e il MacBook Air 13, entrambi di Apple. Lo smartphone viene venduto a 799 euro (ma la promo riguarda soltamente 7.000 pezzi), invece che a 989 euro, e può essere anche acquistato in 20 rate da 39,95 euro. Il MacBook Air, invece, costa 999 euro invece di 1159 euro e anch’esso può essere acquistato in 20 rate da 49,95 euro.

L’offerta è molto ampia e spazia dagli smartphone ai laptop, passando per gi accessori le cuffie, i piccoli e i grandi elettrodomestici e gli immancabili Tv.

Come sempre tutte le offerte del voltantino Mediaworld sono ad esaurimento. Quando si tratta di sottocosto, infatti, le unità poste in vendita sono sempre limtate. La possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero parte da prodotti il cui costo è almeno di 199 euro.

Chi volesse sfogliare il volantino o leggere le condizioni dell’offerta può navigare QUI.