WhatsApp: arrivano gli avatar personalizzati su Android

I tentativi di creare emoji da parte dei marchi sono sempre un’esperienza interessante. Sapevamo che sarebbero arrivati ​​presto, ed ecco gli avatar di WhatsApp. Se volete cimentarvi nell’esperimento, ecco come usarli.

Creazione dell’Avatar

Per creare l’avatar, è sufficiente andare nelle impostazioni di WhatsApp sul proprio smartphone. Toccare l’immagine del profilo in alto, quindi cliccare l’icona della fotocamera. Successivamente, selezionare l’avatar.

Sfortunatamente, non si può scansionare il viso per creare l’Avatar. Ci vorrà un po’ di immaginazione e crearlo da zero. Difficile in queste condizioni creare qualcosa di simile, ma ci sono ancora molte opzioni: colore della pelle, capelli, accessori, barba, trucco, forma del corpo, vestiti, ecc.

Il sistema di avatar di WhatsApp è ovviamente alimentato da Meta. La creazione avviene esattamente come su Messenger. Non è invece possibile condividere lo stesso avatar tra i due servizi di messaggistica.

Condividi il tuo avatar

Una volta che il proprio avatar è finito, è possibile aggiungerlo come immagine del profilo oltre a tutta una serie di reazioni agli amici, con l’avatar. Se si modifica il proprio avatar dopo aver pubblicato un adesivo che lo rappresenta, il suo aspetto nel vecchio adesivo non verrà modificato e rimarrà com’era prima.

Questo tentativo di WhatsApp ricorda le prime emoji AR di Samsung (sul Galaxy S9) e ci proietta nel…Metaverso