WhatsApp: arrivano i messaggi vocali che si autodistruggono

Nell’agosto 2021 WhatsApp aveva lanciato la funzione per visualizzare una sola volta foto e video, consentendo in pratica agli utenti di inviare foto e video che si autodistruggevano.

Ora, la popolare chat ha esteso questa funzionalità ai messaggi vocali.



La modalità di funzionamento è la stessa come per foto e video. Un messaggio audio inviato al destinatario non potrà più essere ascoltato dal destinatario dopo essere stato aperto né essere salvato sul suo telefono. Inoltre, neppure il mittente non potrà ascoltarlo dopo laverlo inviato.



Il messaggio audio visualizzerà anche un’etichetta con la scritta “Aperto” dopo la sua apertura da parte del destinatario, ma solo a condizione che il destinatario abbia attivato le conferme di lettura.

Come inviare messaggi vocali View Once su WhatsApp?

Aprire una chat individuale o di gruppo.

Toccare il microfono.

Scorrere verso l’alto per bloccare la registrazione.

Toccare e tenere premuto per registrare.

Toccare l’icona Visualizza una volta (quando diventa verde, si è in modalità Visualizza una volta).

Toccare il pulsante Invia.

WhatsApp afferma che per coerenza con foto e video anche i messaggi vocali che si autodistruggono sono contrassegnati con l’icona “una volta sola”. Sono inoltre crittografati end-to-end per impostazione predefinita.



La funzione inizierà a essere distribuita a livello globale nei prossimi giorni.