WhatsApp: arrivano le chiamate a 32 partecipanti su iOS

La scorsa settimana, WhatsApp ha annunciato che presto arriveranno nuove funzioni nell’app e, fortunatamente, una di queste è ora disponibile per gli utenti iOS consentendo le chiamate vocali con ben 32 partecipanti.

La novità è stata scovata nella versione 22.8.80 dell’aggiornamento per dispositivi mobili Apple e, di conseguenza, è stato aggiornato il design della visualizzazione delle chiamate per mostrare i diversi contatti in un’unica chiamata. Inoltre, è stata aggiunta una forma ad “onda audio” per mostrare chi sta chattando e renderli più facili.

Il nuovo design ha anche innovato le bolle di messaggi vocali nelle conversazioni regolari e di gruppo, nonché una nuova interfaccia nella pagina delle informazioni di un contatto o di un gruppo.

Per ora, la novità è disponibile solo per gli utenti con versione iOS 22.8.80, tuttavia, a breve dovrebbe essere disponibile anche per Android.