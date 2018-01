WhatsApp: breve down a San SIlvestro e chiusi Windows 8 e BB10

Un (breve) down di WhatsApp nella notte di San Silvestro, mentre tutta l’Europa Occidentale stava per mettersi a tavola per consumare il cenone inviando gli auguri ad amici e parenti.

Poi il servizio è stato ristabilito, anche se da oggi qualche novità c’è. WhatsApp non è più supportata su alcune piattaforme. Fra queste segnaliamo:

BlackBerry OS e BlackBerry 10

Windows Phone 8.0 e precedenti

Sulle altre piattaforme, invece, il servizio continuerà per ora a funzionare anche se non sarà più possibile creare un nuovo account WhatsApp né riverificare un account esistente.

Nokia S40 fino al 31 dicembre 2018

Android versioni 2.3.7 e precedenti fino al 1 febbraio 2020

In realtà la fetta di telefoni messa in pensione dal servizio non è grandissima. Probabilmente la decisione colpisce maggiormente tutti coloro che ancora posseggono un telefonino BlackBerry con sistema operativo proprietario (i nuovi modelli infatti girano ormai tutti con le nuove versioni di Android).

Davanti a tale situazione non rimane dunque che una decisione. Cambiare cellulare o accettare di non poter più disporre di uno dei servizi più popolari e utilizzati al mondo.

(Visited 15 times, 21 visits today)