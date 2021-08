WhatsApp lancia una nuova funzionalità che consente di visualizzare foto e video solo una volta

WhatsApp ha ricevuto un aggiornamento che introduce una nuova funzionalità per consentire agli utenti di condividere foto e video visualizzabili dai propri contatti solo una volta, prima di essere completamente cancellati.

La funzione ha debuttato all’inizio di questo mese per i primi utenti ma secondo un annuncio ufficiale condiviso ieri, il lancio è ora in corso per tutti su iPhone e Android. WhatsApp afferma che la crittografia end-to-end è abilitata anche per i contenuti condivisi tramite la funzione “Visualizza una volta”. Questo significa che nemmeno l’azienda può vederli.

“Stiamo lanciando nuove foto e video che scompaiono dalla chat dopo essere stati aperti, offrendo agli utenti un controllo ancora maggiore sulla loro privacy. Ad esempio, potresti inviare una foto View Once di alcuni vestiti nuovi che stai provando in un negozio, una reazione rapida a un momento nel tempo o qualcosa di sensibile come una password Wi-Fi”, ha annunciato WhatsApp.

“Come per tutti i messaggi personali che invii su WhatsApp, i contenuti multimediali di View Once sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi WhatsApp non può vederli. Saranno anche chiaramente contrassegnati con una nuova icona “una tantum”.

L’utilizzo di questa funzione è piuttosto semplice: WhatsApp ha aggiunto un’icona “1” dedicata accanto alla finestra del messaggio durante la condivisione di contenuti multimediali con un contatto.

Toccando questa opzione si abilita questa funzione, consentendo al contatto di visualizzare il contenuto solo una volta. Dopo, il contenuto non è più disponibile, con il messaggio “Aperto” visualizzato nella conversazione al posto della miniatura utilizzata per visualizzare l’anteprima dei media.

La funzione è ovviamente disponibile sia su iPhone che su Android ma è necessaria l’ultima versione dell’app.