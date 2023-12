WhatsApp introduce un nuovo livello di sicurezza: il codice segreto univoco

Lo scorso maggio, WhatsApp ha introdotto Chat Lock per consentire ai suoi utenti di bloccare le proprie chat dietro una password, un’impronta digitale biometrica e persino il riconoscimento facciale. Ampiamente utilizzata in tutto il mondo, questa funzionalità era ancora considerata insufficiente nel caso in cui più persone abbiano accesso al proprio telefono, volontariamente o meno.

Oggi Meta ha appena annunciato un nuovo livello di sicurezza con l’implementazione di un passcode univoco.

Proteggi le tue chat con un codice segreto univoco

Con questo codice segreto si potrà proteggere ulteriormente le conversazioni più riservate. E’ necessario crearlo nelle impostazioni, può anche integrare emoji per essere ancora più complicato da indovinare.

Soprattutto perché si potrà nascondere tutte le discussioni protette da questo codice, che potranno essere visualizzate solo dagli utenti che hanno inserito questo codice nella barra di ricerca. Questo non era possibile fino ad ora ed è un’ottima funzionalità.

WhatsApp ha anche reso più semplice proteggere con password le singole chat: ora ti basterà toccare e tenere premuta la conversazione per bloccarla, invece di dover accedere alle sue impostazioni.

La funzione Codice segreto è attualmente in fase di implementazione e dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo nei prossimi mesi.