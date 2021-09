Whatsapp multata per 225 milioni: ha infranto leggi EU sulla privacy

La Commissione per la protezione dei dati irlandese ha imposto una multa di ben 225 milioni di euro a WhatsApp per avere violato le regole europee per la protezione della privacy. La sanzione a Facebook, che ha la sua sede europea proprio in Irlanda, è stata il risultato di un’indagine avviata nel 2018.

Secondo la commissione, WhatsApp avrebbe mancato di aderire agli “obblighi di trasparenza” previsti dal GDPR, che riguardano un’adeguata comunicazione all’utente sull’utilizzo dei suoi dati. All’app di messaggistica sono stati concessi tre mesi per conformare la propria struttura con quella prevista dal regolamento europeo.

Facebook ha già reso nota la sua intenzione di contestare le sanzioni.

Non siamo d’accordo con la decisione odierna sulla trasparenza che abbiamo fornito alle persone nel 2018 e le sanzioni sono del tutto sproporzionate. Faremo appello contro questa decisione. La nostra piattaforma si impegna a fornire un servizio sicuro e privato. Abbiamo lavorato per garantire che le informazioni siano sicure e complete e continueremo a farlo.

La multa rappresenta lo 0,8% del ricavo annuo di Facebook nel 2020, ed è seconda soltanto alla multa da 750 milioni imposta ad Amazon sempre quest’anno. Vedremo se la corte europea appellerà la sentenza o se WhatsApp sarà costretto a pagare in pieno la multa.