WhatsApp: le note vocali ora si ascoltano dalle notifiche

WhatsApp si rinnova. L’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo con il nuovo aggiornamento regala ai propri utenti la possibilità di ascoltare le note vocali senza costringere ad accedere alla chat. È così possibile ascoltare una nota audio direttamente dalla notifica (fino a questo momento lo si poteva fare soltanto con le conversazioni testuali). Ogni qual volta si riceverà una registrazione audio, nella notifica apparirà l’icona di riproduzione. Per ascoltare il contenuto del messaggio, proprio come sulla chat, basterà selezionare il tasto Play.

L’apertura delle note vocali via notifica al momento è disponibile solo sugli iPhone. A breve, però sarà disponibile anche sugli smartphone Android.

Un po’ di storia

L’app statunitense, ora popolarissima e diffusa quasi in tutto il mondo, è stata creata nel 2009 da due ex dipendenti di Yahoo, Jan Koum e Brian Acton. Inizialmente a pagamento, era destinata soltanto a chi utilizzava il cellulare, con lo scopo di scambiarsi messaggi, audio, foto, documenti, video. In seguito è stata resa gratuita ed evoluta con la possibilità di fare chat di gruppo non solo da smartphone ma anche via computer. Nel 2014, infine, il creatore di Facebook Mark Zuckerberg, vedendone il successo, ha deciso di acquisirla.