Whatsapp, nuova opzione di sicurezza per nascondere l’ultimo accesso a contatti specifici

Whatsapp sta lavorando per rendere le opzioni di sicurezza ancora più complete in un nuovo aggiornamento. Ad essere perfezionata è la funzione che consiste nel nascondere diverse informazioni relative al proprio profilo, in primo luogo l’ultimo accesso.

Da molto tempo è possibile scegliere chi è in grado di avere accesso a questo dato e chi no. Per ora però le opzioni disponibili sono solo tre: Tutti, I miei contatti o Nessuno. Il team di Whatsapp sta però per aggiungere una quarta possibilità.

Da questo screenshot si può notare la voce “I miei contatti eccetto…”, che permette di nascondere alcune informazioni solo a contatti specifici. Per ora l’unico dato occultabile è l’ora dell’ultimo accesso, ma Whatsapp starebbe lavorando per includere anche la foto profilo e le info del contatto in questa nuova opzione di sicurezza.

La novità è stata avvistata per prima su iOS, ma ovviamente anche i dispositivi Android riceveranno l’aggiornamento. Per il momento si trova ancora in fase di test, pertanto sarà da attendere ancora un po’ prima che debutti in forma definitiva.