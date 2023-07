Whatsapp si aggiorna e diventa compatibile con WearOS 3

WhatsApp, dopo un lungo periodo di beta, è ora ufficialmente disponibile per gli smartwatch WearOS. Già si poteva usufruire di una versione di prova, ma questa risultava essere poco stabile: finalmente dunque è uscito l’aggiornamento definitivo, utilizzabile da tutti.

La nuova versione di WhatsApp è disponibile su smartphone che fanno uso di WearOS 3. L’applicazione consente di avviare nuove conversazioni, rispondere ai messaggi con testo, inviare messaggi vocali, utilizzare emoji e rispondere alle chiamate dal proprio polso. Praticamente tutto, insomma. Naturalmente, con uno smartwatch dotato di connessione alla rete mobile non sarà nemmeno necessario avere il proprio telefono vicino.

La notizia arriva da Meta esattamente una settimana prima di Samsung Unpacked, in cui potrebbe essere annunciata la nuova versione del sistema operativo assieme ai nuovi Galaxy Watch. Per di più, Google ha deciso di potenziare il sistema di app di terze parti per WearOS e questa azione rientra in tale impegno. Oltre a WhatsApp, Google aveva già annunciato al Google I/O che Spotify avrebbe introdotto nuove funzionalità nelle sue app per il sistema operativo dello smartwatch.