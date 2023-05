WhatsApp su quattro dispositivi anche per l’iPhone

Circa un mese fa, WhatsApp ha lanciato ufficialmente la modalità Companion per gli utenti Android, che consente di collegare più telefoni a un singolo account.

Ora, tale funzione è disponibile anche per gli utenti iOS, cioé tutti colori che hanno un iPhone di Apple. La versione 23.10.76 di WhatsApp per iOS offre la nuova funzionalità ed è disponibile per il download tramite l’App Store.

Proprio come su Android, la versione iOS dell’app di messaggistica sincronizza la cronologia e tutti i messaggi vengono consegnati a tutti i dispositivi attivi (fino a un massimo di quattro). L’azienda ha confermato che tutte le conversazioni rimarranno crittografate end-to-end, anche quelle che transitano sui dispositivi collegati.

Tuttavia, alcune funzionalità come gli aggiornamenti dello stato saranno disponibili solo sul dispositivo “principale”. Inoltre, la nuova versione software ora riproduce automaticamente le GIF nelle chat senza che si debba toccare il messaggio.

WhatsApp Business su Android riceverà presto una funzione di archiviazione degli stati poiché è stata individuata su una versione beta del software. Consentirà di archiviare gli stati dell’account e riutilizzarli a piacimento in futuro.