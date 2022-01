WhatsApp vuole semplificare l’invio di foto e video

WhatsApp subisce costantemente piccoli restyling che portano con sé nuove funzionalità più o meno importanti. L’ultima, portata alla luce dagli smanettoni di WaBetaInfo, riguarda la funzione fotocamera dell’applicazione che ospiterà due categorie distinte per classificare le vostre immagini.

L’idea è semplice: quando si acquisisce uno scatto tramite la funzione fotocamera di una conversazione, verrà visualizzata una scheda “Recenti” accanto a una scheda “Galleria”. Ciò consentirà da un lato di accedere agli ultimi media (foto, video, GIF) registrati e, dall’altro, di navigare nell’intera galleria, e quindi tornare indietro nel tempo.

Attualmente sono necessari da uno a due passaggi aggiuntivi per sfruttare le opzioni sopra descritte. Dopo aver scattato una foto, bisogna fare clic sulla piccola scheda “galleria” in basso a sinistra dello schermo per accedere alle immagini più recenti. Per trovare quelle più vecchie, bisogna quindi cliccare sulla piccola freccia rivolta verso l’alto.

WhatsApp vuole quindi semplificare tutti questi processi con un’interfaccia ridisegnata che sia più pratica e intuitiva per gli utenti, eliminando una o due interazioni. Che si tratti di foto o video, l’utente avrà la possibilità di selezionare il tipo di file che gli si addice.

Questo metodo sarà valido solo quando si utilizza la fotocamera tramite l’applicazione e non quando si desidera semplicemente inviare file multimediali tramite il pulsante “allega file”, posizionato in basso a destra in una conversazione. Questo pulsante apre quindi una serie di schede, inclusa la galleria, ma non tiene conto della novità presentata in questo articolo.

In futuro WhatsApp dovrebbe darà anche la possibilità di interrompere e poi riprendere un messaggio vocale, come già avviene su iOS. Presto dovrebbe essere possibile anche il trasferimento dei dati da uno smartphone Android a un telefono iOS, per coloro che stanno cambiando lato in termini di interfaccia software.