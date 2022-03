Whatsapp web diventa più sicuro con la nuova estensione Code Verify

Whatsapp ha annunciato un nuovo modo per rendere più sicuro il proprio account. Si tratta di un’estensione, Code Verify, che nello specifico ha lo scopo di proteggere la versione web dell’applicazione di messaggistica.

Il compito di Code Verify consiste appunto nel verificare il codice di sicurezza che il browser invia all’applicazione, controllando che non sia stato manomesso. Nulla di complicato: agli utenti basterà scaricare l’estensione, e questa provvederà automaticamente a segnalare eventuali comportamenti insoliti.

Queste misure sono necessarie per garantire l’integrità della versione web di Whatsapp. Questa, infatti, è intrinsecamente meno sicura di quella mobile, per diverse problematiche legate alle pagine web. La nuova estensione non fa altro che aggiungere un po’ di protezione in più per portare lo standard di sicurezza pari a quello della versione mobile.

Code Verify è un progetto in collaborazione con CloudFlare, grande provider di servizi internet legati alla sicurezza. Meta afferma inoltre che nessun dato degli utenti sarà raccolto; peraltro l’estensione è open source, per cui il codice può essere verificato da altri utenti. Al momento è scaricabile sui browser Edge e Chrome, ed è in arrivo anche su Firefox.