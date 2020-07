Domani, 24 luglio, debutta #LetsCreateIt, il nuovo progetto di smartphone photography lanciato da Wiko. In cosa consiste? Influencer e fotografi professionisti al fianco di “normali” utenti si danno appuntamento sui profili social di Wiko per raccontare come realizzare foto originali con il proprio smartphone.

A lezioni social di smartphone fotografia

La nuova iniziativa di Wiko, il brand italo-francese attento alle tendenze del momento, alle passioni e ai desideri degli italiani, lancia #LetsCreateIt. Un hashtag per una campagna che apre gli utenti alla smartphone photography. A loro per partecipare non serve per forza disporre di una formazione specialistica o di obiettivi professionali. Basta uno smartphone normalissimo per iniziare e mettersi in gioco e per seguire le mini guide. Da una parte il telefono serve per scattare immagini più accattivanti possibile in quattro ambiti: fotografia indoor, fotografia macro, street photography e landscape photography. Dall’altra il telefono serve per seguire sui profili social del brand tips e consigli di un team composto da influencer e non influencer accomunati dalla passione per la smartphone fotografia.

Domani il debutto degli influencer

Domani, 24 luglio, #LetsCreateIt debutta con la fotografia indoor. Ad aprire le danze, anzi gli scatti, Giorgia Polo, influencer e graphic designer, più nota su Instagram come @giorgette_p. Dopo di lei tocca a Tomaso Clavarino, giovane fotografo documentarista italiano, nonché docente dello IED, dare consigli di fotografia macro. A seguire, colore e creatività a cura di Alberto Ugato, fotografo e content creator, che presidierà la street photography. Concluderà a metà agosto Marco Bottigelli, riconosciuto travel photographer a livello internazionale, con suggerimenti di fotografia paesaggistica.

… e dei non influencer

Ai quattro professionisti si affiancano altrettanti normali utenti. I non-influencer scelti per #LetsCreateIt, raggiunti attraverso delle call to action, saranno selezionati da Wiko per fornire altri spunti per realizzare foto originali, creative, non scontate, familiarizzando con i concetti di luce, spazialità, esposizione, simmetrie e molto altro.

Wiko e la smartphone fotografia democratica

“#LetsCreateIt e la smartphone photography sono un altro capitolo in cui andiamo a stimolare i modi creativi di utilizzare il comparto fotografico presente sui nostri telefoni, facendo leva sul talento che ognuno di noi ha. Wiko si propone di essere il “community amplifier” e porsi come rivelatore di talenti. Ed è proprio quello che facciamo, in cui crediamo e che mettiamo in pratica con progetti concreti, accessibili e alla portata di tutti. Non dimentichiamoci che siamo il brand del Lusso Democratico e, in un certo senso, adesso lo siamo anche della fotografia democratica“, ha detto Morena Porta, Marketing & Communication Director di Wiko South of Europe.