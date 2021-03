Wiko Y62 ufficiale: l’essenziale con tanta autonomia

Wiko ha impiegato più di un anno per lanciare il successore del Wiko Y60 ma solo sei mesi per quello del Wiko Y61. Ed ecco in arrivo il nuovo Wiko Y62 che, come i precedenti, viene fornito con Android GO ad un prezzo molto contenuto.

In questo modello, l’azienda ha scelto ancora una volta un hardware modesto con una singola fotocamera posteriore, una batteria da 3.000 mAh e il processore MediaTek (ora l’Helio A20). La configurazione in cui è disponibile, per quanto riguarda la memoria, è anche la stessa di quella del Wiko Y61 ma ne migliora la qualità del display.

Scheda tecnica e software

Il primo lancio di Wiko nel 2021 arriva con il sistema operativo Android 11 (Go Edition) e una batteria da 3.000 mAh che promette di raggiungere un’autonomia fino a 1 giorno e mezzo grazie alla tecnologia intelligente AI Power. Inoltre, il Wiko Y62 propone uno schermo IPS da 6,1 pollici (19:9) con risoluzione HD+ (1.520 x 720 pixel).

Davanti troviamo una fotocamera frontale e una posteriore da 5 Megapixel e modalità HDR su ciascuna di esse, mentre, il cuore pulsante è il processore MediaTek MT6761D (Helio A20) insieme a 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile con una scheda microSD da 256 GB.

Il resto della scheda tecnica vede in questo nuovo modello WIKO lo sblocco del riconoscimento facciale (manca il lettore di impronte digitali), la funzione Dual-SIM, uno specifico pulsante dell’Assistente Google e l’opzione per abilitare la Modalità Semplice.

Prezzo e uscita

Il nuovo Wiko Y62 si presenta con un effetto sfumato in due diverse colorazioni: Dark Blue e Mint. Disponibile presso le principali insegne di elettronica di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 89,99€, all’interno della confezione sono disponibili cover trasparente e film protettivo per il display. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.wikomobile.com