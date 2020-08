Wiko Y81, l’entry level con due giorni di autonomia

Wiko Y81 è il nuovo smartphone low budget per chi cerca un modello dalla lunga autonomia. Grazie infatti alla sua batteria da ben 4.000 mAh è in grado di restare lontano dalla presa di corrente fino a due giorni pieni. Questa è la promessa del produttore, a cui non si fa fatica a credere. Anche perché il sistema operativo è Android 10 Go Edition che necessita di minori risorse hardware – e dunque anche energetiche – per poter funzionare correttamente.

Fra l’altro, per restare sul sistema operativo, Android Go mette a disposizione anche la Simple Mode per chi con la tecnologia ha poca familiarità. Questa modalità permette di posizionare in un unica schermata tutti gli elementi a cui si vuol avere accesso immediato, siano essi contatti, app o impostazioni. La funzione di Face Unlock permette invece lo sblocco immediato dello smartphone senza necessità di inserire codice o superare altri tipi di blocchi di sicurezza.

In vendita a 109,99 euro, Wiko Y81 mette a disposizione dell’utente un display da 6,22 pollici in formato 19:9, con risoluzione di 720×1.520 pixel (270 ppi), in grado quindi di offrire una buona ergonomia di visione. L’utente potrà memorizzare i propri contenuti digitali nei 32 GB di memoria di storage integrata, espandibili fino a 256 GB via schede microSD. Sul fronte della connettività non mancano la connettività 4G (150 Mbps in download e 50 in upload) né la sezione radio dual Sim.

Il reparto imaging è composto da una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e da una anteriore da 5. La bella notizia è che grazie a Google Photos si potrà ottenere uno spazio illimitato in cui archiviare e tenere al sicuro le proprie fotografie. In ambito video, Wiko Y81 consente la registrazione di clip a 1080p / 30 frame al secondo.

Chiudono il quadro delle caratteristiche tecniche il processore quad core MediaTek MT6761D, i 2 GB di memoria Ram, Wi-Fi, Bluetooth e Gps,, le dimensioni di 157,9×76,1×8,3mm. Al momento in cui scriviamo non è disponibile il dato relativo al peso.

Wiko Y81 sarà disponibile entro agosto a 109,99 euro nei colori Deep Blue e Deep Gold. Per altri dettagli potete consultare il sito del produttore.